تعليم الدقهلية تحصد 15مركزا جمهوريا فى مسابقات المجلة الإلكترونية والتقرير الصحفي لأول مرة

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية عن حصول المديرية على 15 مركزا جمهوريا فى مسابقة المجلة الإلكترونية والتقرير الصحفى حيث فازت مدرسة كفر الترعة الجديد الثانوية المشتركة على المركز الأول بإدارة شربين ومدرسة حسين حماد الثانوية الفنية بنات على المركز الأول جمهورى بمسابقة التقرير الصحفي الإلكتروني .

وأضاف أنه فاز كلا من الطالبة عزيزة عبد العزيز و الطالبة نبيلة عبد العزيز عبد القادر والطالب أحمد عبد الهادى محمود بمدرسة كفر الترعة الجديد الثانوية المشتركة بإدارة شربين التعليمية على المركز الأول جمهورى بمسابقة التقرير الصحفي وفازت مدرسة حسين حماد الثانوية الفنية بنات بإدارة شرق التعليمية على المركز الأول جمهورى بمسابقة التقرير الصحفي .

وأشار شعبان إلى انه فازت بمسابقة المجلة الإلكترونية مدرسة الشهيد شريف احمد السيد الإبتدائية بإدارة بلقاس التعليمية على المركز الأول جمهورى وفازت مدرسة ميت غمر الثانوية الزراعية العسكرية الثانوية بإدارة ميت غمر التعليمية على المركز الأول جمهورى وفازت مدرسة محمود نبيه للتعليم الأساسى بإدارة منية النصر بالمركز الثانى جمهورى .

وأوضح أنه فاز الطالب أحمد محمد خليل والطالب وجيه اسماعيل والطالبة جودى سيف والطالبة جنى محمود والطالبة جنى بدير والطالبة ملك رمضان والطالبة حبيبة أيمن والطالب وجية أحمد بمدرسة الشهيد شريف أحمد السيد بإدارة بلقاس على المركز الأول جمهورى بمسابقة المجلة الإلكترونية وفازت الطالبات سلمى محمود وجنة مجاهد ونرمين ابراهيم وجودى احمد وشيماء ابراهيم ومنه الحسن وسما حسن والطالب أحمد حسن بمدرسة محمود نبية تعليم اساسى بإدارة منية النصر بالمركز الثانى جمهورى .

وأضاف أنه فازت الطالبات نبيله سعيد ونسبة مجدى وأمل عبد الله وإسراء عادل وشهد ناجى وصباح اسماعيل والطالبان محمد عبد الهادى ومحمد سيف النصر بمدرسة ميت غمر الثانوية الزراعية العسكرية بالمركز الأول جمهورى بمسابقة المجلة الإلكترونية.

من ناحية أخرى هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين بالمسابقات متمنيا لهم دوام التقدم و مزيد من التميز والرقى والإبداع ويتقدم بالشكر والتقدير لمديرى المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ويتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لموجه عام الصحافة يسرية الباز ويتقدم ومدير عام الخدمات حازم الألفي و لمدير إدارة الأنشطة بالمديرية والدكتورة جميله على دعمهم وجهدهم الواضح بفوز الدقهلية بالعديد من المراكز المتقدمة جمهورى فى المسابقات الرياضية والفنية والعلمية والاجتماعية والصحافة .

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