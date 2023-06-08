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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: أجدد عهدي باستمرار العمل لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته "رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي"، أن مصر لن تألو جهدًا في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لتوفير جميع سبل الدعم للدول الشقيقة في مسارها نحو تحقيق التنمية.

وجدد الرئيس السيسي عهده باستمرار العمل بالتنسيق مع جميع الأشقاء لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وتابع خلال كلمته بفعاليات قمة الكوميسا اليوم الخميس: "لقد عاهدتكم عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم".

وأضاف أنه: "بعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم باستمرار العمل بالتنسيق مع جميع الأشقاء لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063".

الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف إعادة الإعمار والتنمية الاتحاد الافريقي أجندة التنمية الإفريقية 2063