مصرع شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بزفتي

لقى شخصين مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية بطريق سنباط بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من العميد هشام نوار مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية موتوسيكل بطريق سنباط بدائرة مركز زفتي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث وبالفحص تبين وفاة كل من اثنين "أبناء عم" مقيمين بقرية سنباط على خلفية حادث التصادم.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.