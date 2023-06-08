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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: مصر قدمت 30 مليون جرعة لقاح للدول الأفريقية خلال جائحة كورونا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قدمت خلال جائحة كورونا، 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف السيسي خلال كلمته ضمن أعمال القمة الـ22 لتجمع دول "الكوميسا" والتي تستضيفها دولة زامبيا، اليوم الخميس: "أن مصر وجهت اهتمامًا متزايدًا في مجال الاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولًا للإعلان عن تقديم مصر لـ 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية الشقيقة، بما يؤكد دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات".

ووصل الرئيس السيسي، مساء أمس، إلى زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، للمشاركة في قمة الكوميسا، حيث تسلّم مصر رئاسة الكوميسا لدولة زامبيا.

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