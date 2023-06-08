"الأوائل".. 15 طالبًا يحصلون على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بالأقصر

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك بعد أن اعتمدها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤% ، بزيادة بلغت ٦% عن نتيجة العام الماضي.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

وحصل 15 طالب وطالبة على الدرجة النهائية والعلامة الكاملة التي بلغت 280 درجة، وتم ترتيب الأوائل حسب قرار 312 وتعديلاته وفقا للمجموع الكلي للمواد الأساسية قبل جبر الكسر، فالأصغر سناً، فالترتيب الهجائي.

وجاءت أسماء الأوائل كالتالي:-

1 - سارة يوسف وهب الله متولي محمود – مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي.

2 - ريم عبداللطيف أحمد عبدالله – مدرسة نجع العمدة للتعليم الأساسي.

3 - عبدالله عباس بصري حسن – مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين.

4 - عبدالرحمن أحمد عبدالقادر محمد - مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين.

5 - ندا أحمد عبد الباسط عبد العاطي – مدرس الأقصر الإعدادية بنات الجديدة.

6 - محمود محمد رمضان الضوي - مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي.

7 - ندى سعيد عطيت الله محمد – مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية.

8 - ملك علاء النوبي آدم حجاجي – مدرسة السلام للتعليم الأساسي عربي.

9 - أريج عبدالحي أحمد السعدي الطيري - مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية.

10 - يوسف أحمد شوقي فهد – مدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ.

11 - طارق أحمد محمود محمد – مدرسة السريب الإعدادية.

12 - رنا أبو المعارف محمود عمر – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

13 - شهد لؤي محمد الناجح مصطفى – مدرسة إسنا الإعدادية بنات.

14 - عبدالله طارق محمود عبد الحفيظ – مدرسة الأقباط الإعدادية بنين.

15 - ريهام عبد العاطي السعدي محمود - مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

وقال الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 17 ألفًا و٩١٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٧٤٨٩ طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم ٨ يونيو ولمدة ١٥ يوما بمقر مديرية التربية والتعليم بالأقصر، على أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال أسبوعين.

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اعتماد النتيجة (1)