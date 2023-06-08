ضمن "أعرف قدر نبيك".. أوقاف البحيرة تعقد ندوتين توعويتين بمركزى دمنهور والمحمودية

تواصل مديرية أوقاف البحيرة برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، سلسلة الندوات التثقيفية للتأكيد على القيم الإنسانية والوطنية والحضارية، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب واستعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب، في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية ، ضمن مبادرة " أعرف قدر نبيك" التي أطلقها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف بهدف التعريف بقدر وحسن أخلاق النبى عليه الصلاة والسلام والإقتداء به.

وقامت مديرية الاوقاف بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بعقد ندوتين ضمن فاعليات "أعرف قدر نبيك" بمقر المجلس القومى للمرآة وقد حاضر فيها الشيخ محمد هارون - مسئول الدعوة وآخرى بمركز شباب المحمودية ويحاضر فيها الشيخ محمد رجب خليفة - وكيل المديرية.

وتتوالى فاعليات تلك الندوات التثقفية على مدار شهر يونيو الجاري على النحو التالي :

* الإثنين 6/12 ندوة بمركز شباب الكفر الجديد الرحمانية يحاضر فيها فضيلة الشيخ/ محمد محمود أبو حطب - وكيل الوزارة

* الأربعاء 6/14 ندوة بمرکز شباب نفرة يحاضر فيها فضيلة الشيخ/ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة

* الإثنين 6/19 ندوة بمرکز شباب الحجناية يحاضر فيها فضيلة الشيخ/ محمد محمود أبو حطب - وكيل الوزارة.

* الثلاثاء 6/20 ندوة بمركز شباب طرابمبا يحاضر فيها فضيلة الشيخ / عبد المجيد محمد الكرماني .

* الأربعاء6/21 ندوة بمركز شباب منشاة الوكيل يحاضر فيها فضيلة الشيخ / عبد المجيد محمد الكرماني.