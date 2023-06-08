رسائل السيسي في قمة الكوميسا 22: حجم التجارة البينية في 2022 الأعلى منذ إنشاء التجمع

انطلقت أعمال القمة 22 لتجمع " الكوميسا"، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة زامبيا.



وألقي الرئيس السيسي، تضمنت عدد من الرسائل الهامة، نرصدها في النقاط التالية:



- شرف كبير أن تتولي مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة

- وضعت مصر أمام أعينها أهداف محددة خلال رئاستها أهمها تحقيق التكامل الاقتصادي والرفاهية لشعوب القارة

- تم تحقيق العديد من النجاحات وأمامنا المزيد من التحديات التى تستدعي التعاون

- مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة

- مصر قدمت مبادرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بهدف تعميق الإنتاج الصناعي

- التجارة البينية لدول الكوميسا بلغت 13 مليار دولار في 2022 وهي النسبة الأعلي منذ إنشاء التجمع



- مصر تركز على دعم قطاعات البنية التحتية في أفريقيا وتكثف الجهود لحشد الموارد المالية

- سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية إذا توافرت الإدارة المشتركة

- مصر قدمت 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الشقيقة في أفريقيا

- السودان يمر بتحديات تستدعي التكاتف من أجل شعبه

- التأكيد على أهمية الاستقرار والأمن بدلا من الصراعات

- الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات

- إعلان ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي

