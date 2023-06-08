رسائل السيسي في قمة الكوميسا 22: حجم التجارة البينية في 2022 الأعلى منذ إنشاء التجمع

انطلقت أعمال القمة 22 لتجمع " الكوميسا"، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة زامبيا.
وألقي الرئيس السيسي، تضمنت عدد من الرسائل الهامة، نرصدها في النقاط التالية:
- شرف كبير أن تتولي مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة
- وضعت مصر أمام أعينها أهداف محددة خلال رئاستها أهمها تحقيق التكامل الاقتصادي والرفاهية لشعوب القارة
- تم تحقيق العديد من النجاحات وأمامنا المزيد من التحديات التى تستدعي التعاون
- مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة
- مصر قدمت مبادرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بهدف تعميق الإنتاج الصناعي
- التجارة البينية لدول الكوميسا بلغت 13 مليار دولار في 2022 وهي النسبة الأعلي منذ إنشاء التجمع
- مصر تركز على دعم قطاعات البنية التحتية في أفريقيا وتكثف الجهود لحشد الموارد المالية
- سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية إذا توافرت الإدارة المشتركة
- مصر قدمت 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الشقيقة في أفريقيا
- السودان يمر بتحديات تستدعي التكاتف من أجل شعبه
- التأكيد على أهمية الاستقرار والأمن بدلا من الصراعات
- الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات
- إعلان ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي