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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رسائل السيسي في قمة الكوميسا 22: حجم التجارة البينية في 2022 الأعلى منذ إنشاء التجمع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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انطلقت أعمال القمة 22 لتجمع " الكوميسا"، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة زامبيا.


وألقي الرئيس السيسي، تضمنت عدد من الرسائل الهامة، نرصدها في النقاط التالية:

- شرف كبير أن تتولي مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة 
- وضعت مصر أمام أعينها أهداف محددة خلال رئاستها أهمها تحقيق التكامل الاقتصادي والرفاهية لشعوب القارة
- تم تحقيق العديد من النجاحات وأمامنا المزيد من التحديات التى تستدعي التعاون
- مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة 
- مصر قدمت مبادرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بهدف تعميق الإنتاج الصناعي
- التجارة البينية لدول الكوميسا بلغت 13 مليار دولار في 2022 وهي النسبة الأعلي منذ إنشاء التجمع

- مصر تركز على دعم قطاعات البنية التحتية في أفريقيا وتكثف الجهود لحشد الموارد المالية 
- سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية إذا توافرت الإدارة المشتركة
- مصر قدمت 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الشقيقة في أفريقيا 
-  السودان يمر بتحديات تستدعي التكاتف من أجل شعبه

- التأكيد على أهمية الاستقرار والأمن بدلا من الصراعات
- الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات
- إعلان ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي 
 

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