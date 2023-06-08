سرقة كميات كبيرة من الذخيرة بقاعدة عسكرية إسرائيلية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال شخصين من قرية بير هداج في النقب، مشتبه بهما بسرقة عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع مصر.

وتقدر السرقات بأكثر من 26 ألف رصاصة، معظمها طلقة 5.56 ملم.

ووفقا للبيان فالمتورطين، وهما من سكان صحراء النقب في جنوب إسرائيل، اعتقلا بعد أقل من 24 ساعة من عملية السطو التي قيل إنهما ألحقا خلالها أضرارا بالمخبأ والسياج في قاعدة "تسيئيليم"العسكرية.

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال جاءت بعد توفر معلومات مخابراتية، فيما تتواصل التحقيقات مع المتورطين لكشف أسباب العملية.