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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سرقة كميات كبيرة من الذخيرة بقاعدة عسكرية إسرائيلية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقال شخصين من قرية بير هداج في النقب، مشتبه بهما بسرقة عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة من قاعدة عسكرية قرب الحدود مع مصر.

وتقدر السرقات بأكثر من 26 ألف  رصاصة، معظمها طلقة 5.56 ملم.

ووفقا للبيان فالمتورطين، وهما من سكان صحراء النقب في جنوب إسرائيل، اعتقلا بعد أقل من 24 ساعة من عملية السطو التي قيل إنهما ألحقا خلالها أضرارا بالمخبأ والسياج في قاعدة "تسيئيليم"العسكرية.

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال جاءت بعد توفر معلومات مخابراتية، فيما تتواصل التحقيقات مع المتورطين لكشف أسباب العملية.

سرقة ذخيرة قاعدة عسكرية إسرائيلية