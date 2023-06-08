الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة البنك الأهلي بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، استعدادته لموقعة البنك الأهلي، والمقرر إقامته غداً الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن جانبه، يسعى الصربى زوران مانولوفيتش وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم، الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء البنك الأهلي المرتقب في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي ،تغييرات في الملعب في بعض المراكز وفقاً لرؤية الجهاز الفني خلال التدريب الأخير.

ويدخل الاتحاد السكندري اللقاء برصيد ٤٠ نقطة في المركز الثامن، بينما البنك الأهلي في المركز الـ ١١ برصيد ٣٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.