القبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبي بالشروق

الخميس 08/يونيو/2023 - 01:06 م

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالب لاصطدامه بطفل يحمل جنسية إحدى الدول مما أدى إلى وفاته بالشروق.

بلاغ بوجود جثة

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم و توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

ضبط المتهم

وبالانتقال وسؤال والده (مهندس ميكانيكا "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما فى إنتظاره، اصطدمت به "دراجة نارية مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها.

وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.