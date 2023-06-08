رئاسة مصر للكوميسا.. دعم قوي للاقتصاد الأفريقي (فيديو)

استعرضت فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الخميس، تقريرا عن أبرز نتائج رئاسة مصر للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وما شهدته تلك الفترة من دور مصري بارزعلى الأصعدة الاقتصادية كافة داخل ومع الكوميسا.

جاء بالتقرير، أنه منذ تسلمت مصر رئاسة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والمعروفة اختصارا باسم كوميسا، وضعت مصر على رأس أولوياتها تعزيز التبادل التجاري وتعميق التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية.

وانطلاقا من دورها الريادي لعبت مصر دورا محوري في تفعيل وتطوير آليات الكوميسا، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية في السوق الافريقية لتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول الافريقية الأعضاء.

وانطوت الرؤية المصرية لرئاستها للكوميسا على عددا من المبادرات النوعية الرامية للمساهمة في تعميق التكامل في عددا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط.

وشجعت مصر استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الاعمال داخل مجتمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأطلقت مصر بعد ذلك مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، للربط بين عشر دول أفريقية وتسهيل التبادل التجاري، وأطلقت مبادرة جسور لتقديم منظومة متكاملة من خلال خدمات النقل واللوجيستيات للمصدرين والمستوردين.

وركزت الرئاسة المصرية للكوميسا كذلك على إعادة ترسيم خريطة التجارة البينية الأفريقية عبر دعم تكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة: الكوميسا، جماعة شرق افريقيا، مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.

ولحل العقبات التي تتعلق بالتمويل، عملت مصر كذلك على تفعيل نظام تسوية المدفوعات الإقليمي الذي يقوم بدور مقاصة للكوميسا ومن شأنه تسهيل تحويل الأموال بين الدول الأعضاء المشتركة.

وكثفت مصر كذلك التكامل النوعي في قطاعات البنية التحتية لاسيما النقل ، الطاقة، الاتصالات ، وتكنولوجيا المعلومات، وعملت على نقل الخبرات المصرية في هذا الشأن عبر تحقيق التعاون المشترك مع دول “الكوميسا ”.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا أربعة مليار ومائتي مليون دولار خلال عام 2021، وشكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في هذا التجمع.

وحققت مصر كذلك علامات فارقة خلال رئاستها للكوميسا، إذ ارتفع النمو الحقيقي لدول الكوميسا من 5,% في عام 2020 الى 5,9% في النصف الثاني العام الثاني 2021.

كما صعد حجم الصادرات البينية لدول الكوميسا من 804 ملايين دولار في يناير عام 2021 الى مليار ومائتي وعشرين مليون دولار خلال ديسمبر عام 2021.