بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أعضاء لجنة الحوار اللاهوتي بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية.

حضر اللقاء وفد من لجنة الحوار، ويمثلها الكاردينال كورت كوخ، عميد المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين، و الكاردينال جوزيف دبليو توبين، رئيس أساقفة نيوارك، و رئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

شارك أيضًا رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى وفد من كنيسة الروم الأرثوذكس.

بدأ اللقاء بصلاة الشكر حسب الطقس القبطي، كما قدم كورال الكاتدرائية ترتيلة افتتاحية، ثم رحب بطريرك الأقباط الكاثوليك بجميع الحاضرين، وشكرهم، على تواجدهم، وحضورهم لمثل هذا الحدث الهام، داخل الكنيسة، بمصر.

وعبر غبطته عن سعادته كون هذا خطوة في مسيرة كنيسة ترغب في أن تكون كما يريدها المسيح: كنيسة تسير معًا في شركة.

وشكر الكاردينال كورت غبطة أبينا البطريرك، وجميع الحضور، على هذا الاستقبال، معبرًا عن سعادته بختام اجتماعاتهم مع الكنيسة المحلية.