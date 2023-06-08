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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم البحيرة: انتهاء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2022

يوسف الديب
يوسف الديب
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انتهي الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، من أداء اليوم الأخير للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والتي شهدت انتظام الأعمال بجميع اللجان كما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أى شكاوى تؤثر على انتظام سير الإمتحانات.

وأشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بكافة الجهود والتعاون والتنسيق خلال فترة الإمتحانات للتيسر على الطلاب والخروج بصورة مشرفة ومثالية، مشيرا إلى أن مسيرة النجاح والهدوء بالامتحانات تعد نتاج للإلتزام بكافة توجيهات  الدكتور رضا حجازى- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والخاصة بانتظام سير الإمتحانات وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل الوزارة أن الإمتحانات  التحريرية التى تمت خلال الفترة من السبت ٢٧ مايو وانتهت اليوم الخميس  ٨ يونيو، أدى خلالها ٥٨٤٤٦ طالب وطالبة الإمتحانات داخل  ١٦٨ لجنة موزعة على ١٦ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لجميع نوعيات التعليم الفنى على النحو التالى  ( صناعى ٤١٦١٦ طالب وطالبة  - زراعى ٥٩٢٣ - تجارى ٨٤٢٩ - مزدوج ٢١١٣ - فندقى ٣٦٥ )

وأوضح الديب  أنه سبق إنطلاق الإمتحانات رفع درجة الإستعداد والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وتجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون تيسيرا  على ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين، بالإضافة الى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتواصل  ومتابعة الامتحانات وإزالة اى عقبات تعوق سير الامتحانات.

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