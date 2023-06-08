القبض على طالب تسبب فى وفاة طفل أجنبى بالشروق

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طالب لإصطدامه بطفل يحمل جنسية إحدى الدول مما أدى إلى وفاته بالشروق.

بلاغ بوجود جثة

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طفل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم و توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

ضبط المتهم

وبالإنتقال وسؤال والده (مهندس ميكانيكا "يحمل جنسية ذات الدولة" مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما فى إنتظاره ، إصطدمت به"دراجة نارية مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.