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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط بلوجر بالمرج لترويجه لعبوات سوائل تدخين إلكتروني مدون عليها أسماء مواد مخدرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت اجهزة الأمن القبض على بلوجر لترويجه لبيع عبوات سوائل تدخين إلكترونى مدون عليها أسماء لمواد مخدرة مستحدثة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بالمرج.

و تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن "بلوجر" أحد مروجى الإعلانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه ببث مقاطع فيديو ترويجية ودعائية لتلك المنتجات التى تحمل مسميات المواد المخدرة المستحدثة وأماكن المحال التجارية التى تتعامل فى بيعها وتوزيعها على المستهلكين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه و5 أخرين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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