محافظ الوادي الجديد يلتقي فريق عمل أكاديمية البحث العلمي و"الفاو" لتفعيل المؤشر الجغرافي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة بشأن تفعيل تسجيل علامة تجارية جماعية لتمور المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والدكتور أحمد دياب، الاستاذ بجامعة الوادي الجديد ومستشار منظمة الفاو.

وجاء ذلك اللقاء علي هامش مجموعة من ورش العمل للتوعية حول المؤشر الجغرافي والعلامة الموحدة للتمور بالوادي الجديد؛ بهدف تحسين التمور في واحة الخارجة بغرض تعظيم الاستفادة من التمور ومخلفات النخيل واستيفاء الشروط الداعمة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات النخيل

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد بشأن تسجيل المؤشر الجغرافي للمنتجات الزراعية والصناعات القائمة على النخيل بمحافظة الوادى الجديد والتى تساهم فى إبراز الميزة التنافسية للمحافظة بهدف خلق وتسجيل علامة جماعية كهوية لمنتجات الوادي الجديد من التمور التي تتوافر فيها الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا، كما يُسمح لأي مُنتِج أو مستثمر يستوفي هذه الشروط أن يضع العلامة الجماعية على منتجاته، مما يسهم في خلق هوية بصرية للتمور بالمحافظة وتسجيلها كمؤشر جغرافي لحفظ حقوق ملكية المحافظة الأنواع المنتجة فيها، مما يدعم خلق فرص تسويقية وتصديرية جديدة للتمور بالمحافظة مما يزيد من دخل المزارعين والمستثمرين تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك ضمن تعاون المحافظة والأكاديمية والجامعة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية- واحة الخارجة والممول من صندوق البيئة العالمية.