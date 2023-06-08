مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.