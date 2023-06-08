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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي ونظيره الزامبي يتفقان على تعزيز آليات الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الزامبي
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الزامبي "هاكيندي هيتشيليما"، اليوم الخميس، جلسة مباحثات على هامش قمة تجمع الكوميسا الـ22. حسبما أفادت فضائية القاهرة الاخبارية.

وخلال المباحثات اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها ، ضمن أجندة التنمية الافريقية لعام 2063 ، والتركيز على تنفيذ المشروعات القارية التى تمثل اولوية للدول الافريقية المختلفة.

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الزامبي على تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، ودعم الأمن والاستقرار في القارة الافريقية.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة تجمع الكوميسا نظيره الزامبي أجندة التنمية الافريقية لعام 2063