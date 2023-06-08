فرقة قصر ثقافة قنا تختتم العرض المسرحي "كرم نخل"

اختتم العرض المسرحي "كرم نخل" لفرقة قصر ثقافة قنا المسرحية، بمسرح القصر، والذي قدم ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض عن قصة أحمد سماعين الرجل البسيط الطيب الذي يسكن قرية أبنود، والذي فكر في يوم أن يرحل على مصر ليرى الدنيا ويعود ليحكي لأهل بلده، لكن أصحابه يرفضون ذهابه ويقنعوه بمراعاة أرضه بدلا من الغربة، ولكن الفكرة المجنونة سيطرت على رأسه، يتخلل العرض بعض من الموروثات الشعبية.

العرض تأليف أحمد أبو خنيجر، إخراج محمد المعتصم، أشعار محمد موسى، ألحان عبد الفتاح الشريف، ديكور محمد ثابت، استعراضات أحمد فؤاد، مخرج منفذ عبد العاطي نادي، بدرى أحمد، بطولة: عبد العاطى نادي، بدري أحمد، عبد الحريم حسن، هبة الله جلال، مصطفى محمد، زينب أحمد، نورهان الحسيني، يوسف محمد، محمد ماهر، عبدالله أحمد، محمد حسن، دعاء سيد، أميرة حسن، حبيبة أحمد.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبو العلا، مهندس الديكور محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي.

"كرم النخل" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقدم بإشراف فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال.