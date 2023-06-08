دون شكاوى.. 11411 طالبًا يختتمون امتحانات الدبلومات في دمياط

انتهى اليوم الخميس، تعليم دمياط من ماراثون امتحانات الدور الأول لـلدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها تجاري، وزراعي، وصناعي بنظامي الثلاث والخمس سنوات، للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م والتي انطلقت رسميًا يوم السبت الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣م.

وأكد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة.

واضاف أنه تقدم لامتحانات الشهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٢_٢٠٢٣م بنظام الثلاث والخمس سنوات ١١٤١١ طالبا وطالبة موزعين على ٤٩ لجان على في ١٠ ادارات تعليمية علي مستوى المحافظة.

وأشار "وكيل الوزارة" أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات في المديرية لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء مطبعية أو فنية بها.

وأعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصول مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية علي المركز الأول علي مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الالكترونية،ومدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين بإدارة عزبة البرج التعليمية

لحصولها علي المركز الثاني علي الجمهورية.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ،عن حصول مدرسة طه ندا التجارية المشتركة بإدارة كفر سعد التعليمية لحصولها علي المركز الثالث علي مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل الوزارة مدرسة منية دمياط الاعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية لحصولها علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الالكترونى، ومدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بإدارة دمياط التعليمية لحصولها علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة التقرير الالكتروني.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود التوجيه العام للصحافة بقيادة الدكتور محمد الخنيني موجه عام الصحافة والتي نتجت عنها حصول المديرية علي المركز الرابع جمهورى في مسابقة المعرض الشامل للصحافة.

وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه لطلاب المدارس الفائزة و اخصائي وموجهي الصحافة بالمدارس والإدارات التعليمية، لجهودهم المبذولة وحصدهم تلك المراكز، لافتا أن الجميع يعمل بروح الفريق وأن تلك الإنجازات ثمرة لهذا الجهد.