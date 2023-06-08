“الزراعة” تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعيه بالمنيا والفيوم وبني سويف

عُقد اجتماعاً موسعاً في محافظة المنيا برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة وحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد ، واللواء وائل سعدة عن وزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد يس رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي وممثل عن وزارة التخطيط والدكتور عمر صفوت مدير مديرية الزراعة بالمنيا وبعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا ومسئولي المتغيرات المكانية وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ومجالس المدن ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم.



استهل السكرتير العام لمحافظة المنيا الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكيد على التعاون بين كافة جهات الدولة للحد من هذه الظاهرة و التعامل بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية.



وقام ممثل وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على أن أسلوب رصد التعديات أصبح من خلال الرصد بالقمر الصناعية ومنظومة المتغيرات المكانية كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظات مع الأجهزة المعنية

‏ومن جانبه تناول المهندس احمد يسن رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ، الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل منع التعديات على الاراضي الزراعيه مشيرا أن هناك متابعة على مدار الساعة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات واضحة بإزالة أي محاولات للتعدي في المهد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية



واضاف "يس" أن أي تقاعس من الموظف سوف يتم المحاسبة عن هذا التقصير فضلا على أن الطلبات التي تقدم من المواطنين للموافقة على إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية والصحراوية طبقا للضوابط الواردة بقرار وزارة الزراعة رقم 615/2016 وتعديلاته وذلك حفاظا على المصلحة العامة وتطبيقا لأحكام القانون و القرارات المنظمة.



كما تم التأكيد على أن الأراضي الصحراوية يجب أن يكون التعامل معها طبقا للقانون والقرار الوزاري مع مراعاة أن الأراضي الصحراوية يتم تحقيق مردود اقتصادي منها عن طريق التوسع في مشاريع القطاع الزراعي تمهيدا للتصدير وجلب عمله صعبه .

كما أكد أن التغيرات المكانية أصبحت لها جدوى فائقة في رصد لتعديل مع الاعتماد على العنصر البشري في رصد التعديات على الأراضي الزراعية.