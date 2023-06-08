"وزير الإنتاج الحربي" يناقش مستجدات التعاون في مجال إدارة المخلفات مع ممثلي "جرين تك ايجيبت"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" على رأس وفد من تحالف "Renergy Group Partners"، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

وبحث خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية بمنطقــة أبو رواش بمحافظة الجيزة من خلال تحالف "Renergy Group Partners" لتحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب مرور ساعات على الزيارة التي أجراها ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المشروع إلى موقع المحطة والتي تعد أول محطة من نوعها في مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.

وأكد على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لنجاح هذا المشروع المهم الذي سيمثل نقلة نوعية في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة كما سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة وتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة بدلا من دفنها، مشيرًا إلى أن تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار حرصها على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات العالمية الحديثة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن اللقاء مع "جرين تك إيجيبت" شهد أيضًا بحث إمكانية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات أخرى جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة ومناقشة مدى إمكانية التعاون لإنتاج الهيدروجين من الماء، مؤكدًا على سعي الوزارة الدائم إلى التكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أعرب روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" عن سعادته بنجاح جميع الشركاء في التعاون والتكامل معًا والحرص على التغلب على مختلف التحديات والبدء في إتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية متجددة.

وأضاف "فالك" أن وزارة الإنتاج الحربي سيكون لها دور هام وحيوي في تنفيذ هذا المشروع حيث سيتم نقل المعرفة وتوطين تكنولوجيات الصناعة المتقدمة داخل مصانع الإنتاج الحربي، لافتاً أن النقل المعرفي لهذه الصناعة الحديثة لا يقتصر على التكنولوجيا فقط بل يشمل أيضاً التشغيل والصيانة وهو ما يعد أحد أهداف شركة "جرين تك إيجيبت" التي تسعى لإستقدام التكنولوجيا والصناعة الحديثة إلى مصر وتحويل مشكلة تراكم المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وأكد على ثقته في قدرة مصانع الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروع بأعلى جودة كما هو معهود ومعروف عنها، وتطلعه إلى التعاون في مشروعات أخرى تعود بالنفع على المواطن المصري.