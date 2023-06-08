ضبط مكرونة سريعة التحضير ببورسعيد تسبب تسمم المخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة مكبرة، اليوم الخميس، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، للتأكد من جودة السلع الغذائية المختلفة المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيس من المكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر بأحد المخازن غير المرخصة، مشيرة في بيان لها أنه أثبتت أبحاث علمية متعددة أن هذا النوع من المكرونة يحتوى على مادة E621 أو الجلوتاميت أحادي الصوديوم وهى مكتوبة على ظهر الكيس، وهذه المادة بعد البحث ظهر أنها تسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعم على الإطلاق.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.