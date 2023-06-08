محلل سياسي: ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى الحضن الأفريقي

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، إنّ العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة 30 يونيو شهدت انطلاقة جديدة، حيث أعادت ثورة 30 يونيو مصر إلى الحضن الأفريقي مجددا، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار دولا أفريقية لم يزورها رئيس مصري من قبل مثل جيبوتي وغينيا وجنوب السودان وانجولا، وغيرها من الدول.

وأضاف "رائف"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "الدبلوماسية الرئاسية منذ عام 2014 لعبت دورا مهما للغاية من خلال الجولات الرئاسية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية".

وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: "جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنجولا وزامبيا وموزمبيق ليست الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، لكننا نتحدث عن عدد من الجولات في أعوام 2016 و2017 و2019، وهذه الجولة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أنها نقطة جغرافية في القارة لم يزرها رئيس مصري من قبل".