"صباح الخير يا مصر" يسلط الضوء على تطور العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، إنّ هناك طفرة كبيرة ونقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الأفريقية بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما انعكس على وجود تفاهمات في العلاقات السياسية بين القاهرة ومختلف العواصم الأفريقية وانعكس على جودة العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة ومختلف الدول الأفريقية.

و أضاف "رائف"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس : "نتحدث عن علاقات مصرية أفريقية أصبحت أكثر من رائعة بعد أن عادت كدائرة إهتمام أولى للسياسة الخارجية المصرية بعد عام 2014، وهذا الامر جاء في التوقيت المناسب".

وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي: "هناك متغيرات دولية وتغير في شكل النظام الدولي، وجميع الخبراء والمتخصصين يرون أننا في صدد عالم جديد ستلعب فيه القارة الأفريقية دورا مهما، وبالتالي فإن تحقيق تكامل بين دول القارة أمر مهم للغاية".