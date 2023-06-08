افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع لقسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق، لشئون التعليم والطلاب ، المؤتمر العلمي الرابع لقسم الطوارئ بمستشفيات جامعه الزقازيق، حيث يعد الأول من نوعه لمجموعة الإصابات بجمعية الجراحين المصرية، والذى يقام تحت إشراف د .أحمد عناني عميد كليه الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور د. عماد صلاح رئيس المؤتمر ورئيس قسم الطوارئ بمستشفيات جامعة الزقازيق، د.أمل حسن عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،د. محمد رفعت بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ود.خالد صفوت نقيب الأطباء ود.محمد فريد رئيس جمعية الجراحين المصرية ، ود. عبد المعطي حسين سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية، وأعضاء هيئة التدريس بأقسام الجراحة والطوارئ بجامعة الزقازيق والجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة من جامعة الجراحين الملكية .

وأعرب د.عاطف حسين عن سعادته بهذا المؤتمر، مشيداً بالتنظيم المتميز لفعالياته، من خلال تناول مجال غاية في الأهمية، متمنياً أن يتم تنفيذ المؤتمر بشكل سنوي”، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات المهتمة بطب الطوارئ تلعب دوراً مهماً في خدمة هذا المجال وتبادل المعلومات واستعراض كل جديد يشهده العالم.

كما أشار نائب رئيس الجامعة، إلى الدور الفعال الذى تقوم به إدارة كلية الطب من عقد مؤتمرات علمية ونشر أبحاث علمية، مؤكداً حرص الجامعة على دعم تلك الأنشطة والمؤتمرات العلمية لنشر الوعى ولمواكبة كل ما هو جديد فى مجال العلوم الطبية.

ومن جانبه رحب د.أحمد عنانى بجميع الحضور، مؤكدا كامل الدعم لقسم طب الطوارئ ليكون في مصاف أقسام الطوارئ الكبرى في مصر وتقديم خدمة طبية وعلمية متميزه متمنيا للقسم مزيدا من التقدم والنجاح.

واشتملت الجلسة الافتتاحية على اصابات الحوض وإصابات الأوعيه الدموية ، والتي حاضر فيها أساتذة الجراحة والطوارئ من جامعة الزقازيق ثم تلاها الجلسة الأولى ، والتي اشتملت على اصابات الكبد والبنكرياس والإثنى عشر وكيفية التعامل معها والجديد في كيفية علاجها ، بينما الجلسة الثانية اشتملت على طب الطوارئ في كيفيه التعامل مع المرض في الزلازل والاستقبال والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة بأعداد كبيرة من المرضى.

كما تناولت الجلسة الثالثة اصابات الجهاز الهضمي والتي حاضر فيها د.محمد فريد رئيس جمعية الجراحين المصريين ، ومحاضرة أخرى عن اصابات القولون والشرج والجديد في كيفية علاجهما، وألقي د. عبد المعطي حسين سكرتير عام جمعية الجراحين المصرية محاضرة عن ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مرضى الإصابات.