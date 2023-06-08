وزير الخارجية الأمريكي: القتال ضد داعش لم ينتهِ بعد.. فيديو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن القتال ضد تنظيم داعش لم ينتهِ بعد، مشددًا على التزام بلاده بدحر التنظيم والتخلص من آفة الإرهاب.

وأضاف "بلينكن" خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد بالعاصمة الرياض اليوم الخميس، والذي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن الإبقاء على مسلحي داعش الأجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم، مشيرًا إلى أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم أولوية لتقليل الأعداد في مخيمات النزوح.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن التحالف ضد داعش يجمع دولًا من جميع أنحاء العالم وحقق نجاحات في الآونة الأخيرة في مطاردة عناصر التنظيم، قائلا: "نستهدف قطع السبل على قدرة داعش لجلب الأموال".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سنعمل على منع تنظيم داعش من إعادة إحياء خلافته المزعومة، لأنه يحاول استغلال الفرص لشن هجمات من جديد".

وكشف بلينكن عن أن الولايات المتحدة ستقدم تمويلًا لمعالجة نقاط الضعف التي استغلها داعش، حيث ستقدم 130 مليون دولار لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب جنوب الصحراء.

ولفت إلى أن محاربة الدعاية التي تنشرها داعش والتمويل لا يقل أهمية عن مواجهتها عسكريًا.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بجهود العراق لإعادة 5 آلاف مواطن لشمال شرق سوريا، منوهًا إلى استعداد بلاده لتقديم الدعم اللوجستي لإعادة النازحين إلى أوطانهم.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن من الضروري أن نتابع الوضع الأمني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة السمراء سجلت نصف ضحايا الهجمات الإرهابية مؤخرًا.

واختتم بلينكن: "نراقب الأخطار الناشئة لمحاولات داعش من أجل العودة في أفغانستان".