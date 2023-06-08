خالد عبد الغفار يبحث مع نائب وزير صحة دولة مالاوي سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نائب وزير صحة دولة مالاوي، الدكتورة حليمة داوود، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، المقام على أرض مصر في الفترة من يوم 6 إلى 9 يونيو 2023.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير رحب بنائب وزير صحة مالاوي، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم لتطوير وتحسين النظام الصحي بدولة مالاوي، بما يضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وخدمة أهداف نظام الصحة العامة الجديد بالقارة الأفريقية.

وأوضح "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل تصدير الدواء لدولة مالاوي، من خلال وضع قائمة بالاحتياجات الدوائية بالدولة لتوفيرها وتصديرها من مصر، مشيراً إلى تنسيق زيارة لوفد دولة مالاوي لمصانع الشركة الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن نائب وزير صحة مالاوي أشادت بالتجربة المصرية في العلاج والقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي (C-B)، موضحاً تأكيد الوزير على الاستعداد لنقل التجربة المصرية الناجحة في هذا الملف، بما يضمن الارتقاء ودعم الصحة للأشقاء في دولة مالاوي.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير لفت إلى الاستعداد على استقبال وفود من الفرق الطبية من دولة مالاوي لتدريبهم على عدد من التخصصات الطبية وعلى رأسها تشخيص وعلاج الأورام، وذلك من خلال تدريبهم في المستشفيات المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، وعفت خليفة، مستشار وزير الصحة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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