ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس "امبراطور" الكيف بتهمة حيازة 363 طربة حشيش بالازبكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الازبكية، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يوماًعلي ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 363 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها ولبيان مدي فاعلية المادة المخدرة والجدول المدرجة به . كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

والبداية كانت، عندما تم ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).  

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس عاطل الاتجار بالمواد المخدرة طربة حشيش الكيميائى المادة المخدرة المباحث الجنائية معلومات جنائية جنح الازبكية المخدرة