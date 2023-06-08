تجديد حبس "امبراطور" الكيف بتهمة حيازة 363 طربة حشيش بالازبكية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الازبكية، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يوماًعلي ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 363 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها ولبيان مدي فاعلية المادة المخدرة والجدول المدرجة به . كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

والبداية كانت، عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.