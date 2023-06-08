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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. الكنيسة ترنم تعقد حفلها السنوي بقيادة المايسترو ناير ناجي

فريق ترانيم الكنيسة
فريق ترانيم الكنيسة ترنم
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تنظم خدمة الكنيسة ترنم التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر - رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، غدا الجمعة، حفلها للترنيم والتسبيح بالكورال والأوركسترا ، تحت عنوان “أنا هو القيامة والحياة” ، برعاية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة ، وقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك في كلية رمسيس بغمرة.

من المقرر أن يشارك بالاحتفالية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من قساوسة الكنائس الإنجيلية المختلفة، كما يشارك بالحضور ايضاً عدد من السفراء واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والشخصيات العامة والفنانين والمهتمين بالموسيقى والفنون.

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خدمة الكنيسة ترنم رابطة الإنجيليين بمصر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة المايسترو ناير ناجى