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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعرف على مطالب اتحاد أمل صيادلة مصر في الحوار الوطني

اتحاد امل صيادلة
اتحاد امل صيادلة مصر
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قال الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إنه تم مخاطبة إدارة الحوار الوطني لتمثيل اتحاد أمل صيادلة مصر في جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي ولجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي الحوار الوطني؛ وذلك لعرض لعرض القضايا والتحديات التي تواجه صيادلة مصر وعلى رأسها:

١_ رفع الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، والدعوة إلى إجراء انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات.
٢_ سرعة الانتهاء من تكليف دفعتى ٢٠٢١ و٢٠٢٢. 
٣_ مناقشة ملف التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية.

٤_ مناقشة آليات اختيار الصيدليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وهامش الربح الصيدلي داخل المنظومة.
٥_ مناقشة التوصيف الوظيفي للصيادلة والتقلد مناصب قيادية.

وأكد مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر أن مؤسسي الاتحاد يعملون على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوى الوعي النقابي لدى شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.

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