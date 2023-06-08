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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«سياحة مطروح» تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم الدراسات الفندقية

«سياحة مطروح» تناقش
«سياحة مطروح» تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم الدراسات الفندقية
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ناقشت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، اليوم الخميس، مقرر مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الدراسات الفندقية، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الكلية في مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مناقشة مشروعات التخرج جاءت تنفيذًا للخطة الدراسية لطلاب قسم الدراسات الفندقية، وذلك من خلال لجان ومحكمين متخصصين، وخبراء في مجال الدراسات الفندقية، مشيدًا بمستوى المشروعات المقدمة ودورها في تقديم خدمة مجتمعية متميزة لقطاع الفنادق بإقليم مطروح، وكذلك مختلف محافظات الجمهورية، متمنيًا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دوام التقدم والرقي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد الكلية، أن أفكار وابتكارات مشروعات التخرج لهذا العام هدفت إلى خدمة قطاع الفنادق، ومنها فكرة مشروع "أرياح" وهي عبارة عن منتجع سياحي بواحة سيوة يجمع بين الحداثة والتراث السيوي، والذى يقع على بحيرة سيوة التي تمنح الزوار شعورًا بالاسترخاء والهدوء وسط الطبيعة الخلابة للمنطقة.

كما شملت المشروعات أيضًا فكرة مشروع مطعم وجبات سريعة يحمل اسم "Mr. Cheesy"، والذي يقدم وجبات تعتمد على مختلف أنواع الأجبان ويقع على كورنيش مطروح، وكذلك فكرة مشروع مطعم على الطراز الحديث يحمل اسم "Stories Land" يقع على كورنيش مطروح.

ومن جانبهم، أشاد المحكمين والحضور بالأفكار الابتكارية التي قدمها الطلاب من خلال العرض التقديمى والتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

«سياحة مطروح» تناقش مشروعات تخرج طلاب قسم الدراسات الفندقية

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مطروح جامعة مطروح كلية السياحة والفنادق مشروعات تخرج الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح