9 مدارس من دمياط المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بالمجلة

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصول مدرسة السنانية الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الالكترونية، ومدرسة عزبة البرج الإعدادية بنين بإدارة عزبة البرج التعليمية لحصولها على المركز الثاني على الجمهورية.

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن حصول مدرسة طه ندا التجارية المشتركة بإدارة كفر سعد التعليمية لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل الوزارة مدرسة منية دمياط الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الإلكترونى، ومدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بإدارة دمياط التعليمية لحصولها علي المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الإلكتروني.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود التوجيه العام للصحافة بقيادة د. محمد الخنيني موجه عام الصحافة والتي نتجت عنها حصول المديرية على المركز الرابع جمهورى في مسابقة المعرض الشامل للصحافة.

وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه لطلاب المدارس الفائزة و اخصائي وموجهي الصحافة بالمدارس والإدارات التعليمية، لجهودهم المبذولة وحصدهم تلك المراكز، لافتا أن الجميع يعمل بروح الفريق وأن تلك الإنجازات ثمرة لهذا الجهد.

وشارك تعليم دميـاط في فعاليات مسابقة القندس المصري (Beaver Egypt) بمشاركة 85,000 طالب من جميع محافظات الجمهورية، حيث أقيمت المسابقة في الفترة من 5 مارس حتى 6 أبريل.

وقال المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه في إنجاز لأول مرة يتم حصول عدد ١٥ طالبا بمحافظة دمياط على منحة الأولمبياد المصرى لتدريب البرمجة بلغة سي بلس المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية سبتمبر القادم والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفذها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت إشراف عادل محمد شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة وإيمان حسن اسماعيل منسق عام مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية بالمحافظة.