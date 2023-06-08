السعودية تنضم لرئاسة مجموعة التركيز لمكافحة "داعش"

قدّم الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الشكر لمجموعات العمل للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على جهودهم في مكافحة التنظيم ومنع الانتشار.

وأعلن خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، انضمام السعودية لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي لمواجهة مخاطر التنظيم إلى جانب كلا الولايات المتحدة والمغرب وإيطاليا والنيجر.

فيما رحب بإنشاء مجموعة التركيز المعنية بمكافحة تنظيم داعش بولاية خراسان في أفغانستان؛ حيث تشكل المجموعة محورًا أساسيًا للحد من تواجد وانتشار التنظيم الإرهابي في تلك المناطق.