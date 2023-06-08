وزير المالية يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة اليابان الدولية للتبغ

الخميس 08/يونيو/2023 - 11:34 ص

استقبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفدا رفيع المستوى من شركة اليابان الدولية للتبغ برئاسة شيمايوشي كوجي - نائب الرئيس التنفيذي لشركة اليابان الدولية للتبغ، وأوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك – نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وأكيل بهاردوج - المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا للشركة اليابانية، وأنتوني سميث المدير العام لشركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) في مصر، وكينسوكي واتانابي - مدير شؤون العلاقات اليابانية، وماريانا مجدي - رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية، والسكرتيران الأول والثاني بسفارة اليابان.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى سبل تطوير استثمارات الشركة فى السوق المصرى، وذلك فى إطار ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين الجادين والاستماع لمقترحاتهم وأرائهم. وهو ما يندرج ضمن جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، فى إطار مناخ تنافسى ومشجع لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمشتركة.

وأكد الدكتور محمد معيط، حرص مصر على الاستفادة من التجربة اليابانية فى شتى المجالات، فى إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق فى مصر.

ومن جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذي للشركة شيمايوشي كوجي عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) في مصر، مؤكداً أن الشركة لديها استراتيجية تستهدف تعزيز تواجدها وتنمية أعمالها بالسوق المصري، الذي يعد من الأسواق الواعدة ليس فقط فى نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بل وعلى المستوى العالمى أيضاَ، موضحاً أن هذا التوجه يبرهن على ثقة الشركة في المناخ الاستثماري الذي تحرص الحكومة المصرية على تهيئته للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن الشركة فى اطار اهتمامها بضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق المزيد من النجاحات فى الأسواق المصرية، حريصة فى ذات الوقت على تقديم أعلى مستويات الجودة من منتجاتها للمستهلك المصرى.

وخلال اللقاء استعرض وفد الشركة الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة على مستوى أعمال الشركة فى السوق المصرى، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية وبارزة فيما يتعلق بمجالي التجارة والاستثمار، ومن ضمنها تصدير منتجات بقيمة مليار دولار أمريكي خلال العقد الأخير، وضخ استثمارات رأسمالية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار أمريكي، هذا بجانب توظيف أكثر من ألف شخص بالشركة سواء من خلال العمالة المباشرة أو غير المباشرة، مما يعكس التزام الشركة بتوفير فرص العمل على المستوى الوطني فضلاً عن سعيها للارتقاء بطاقتها الإنتاجية البشرية من كافة الجوانب.

وتجدر الاشارة فى هذا السياق إلى أن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) تعد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع تصنيع منتجات التبغ، وتمتلك الحكومة اليابانية ٣٣٪ من أسهمها مما يجعلها أكبر مساهم فيها.

وقد تأسست الشركة عام ١٩٨٥، ولديها تواجد في أكثر من ١٣٠ دولة من خلال أكثر من ٤٠٠ مكتب، يعمل بهم حوالي ٥٥٬٠٠٠ موظف، بالإضافة إلى ٣٩ مصنعًا و٨ مراكز للبحث والتطوير.

وقد بدأت الشركة استثماراتها فى السوق المصري منذ عام ٢٠١٣ والذي أصبح ضمن أولويات أعمالها، ووصل حجم إنتاج الشركة من السجائر فى هذا السوق إلى ٢ مليار سيجارة سنوياً.

ومن ضمن ثمار نشاط الشركة فى مصر مساهمتها بسداد ما يقرب من ٨،٢ مليار جنيه كضرائب خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢، وإبرام اتفاقية تصنيع بين شركة اليابان الدولية للتبغ والشركة الشرقية للدخان منذ عام ٢٠١٤ بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار.