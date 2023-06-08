"صباح الخير يا مصر" يسلط الضوء على منظومة رقمنة التقاضي بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور محمد مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ القيادة السياسية رأت بعيث ثاقبة معاناة المصريين من البطئ في التقاضي، وكان حريا بها ان تجري عدة محاولات جدية لتطوير منظومة التقاضي، ونقل التقاضي المصري إلى مرحلة الرقمنة والتقاضي الرقمي وعبر الإنترنت وإدخال التكنولوجيا الرقمية في التقاضي.

وأضاف "السعداوي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس ، وذلك، خلال حديثه عن تطوير المنظومة القضائية بعد ثورة 30 يونيو: "بدأت تبرز محاولات جدية، وبدأ توفير تقاضي آمن، وعجل من هذا التطور جائحة كورونا بسبب الحاجة إلى التباعد".

وتابع: "في التقاضي عن بعد لا يشترط أن يكون المتهم معروضا أمام القاضي، ولكن يمكن عرضه عبر الشاشة ويكون المتهم موجودا في محبسه والقاضي موجودا في المحكمة ويدور الحوار ويتحدث دفاع المتهم دون مثول المتهم أمام القاضي".