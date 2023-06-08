وصفات طبيعية بديلة للبوتوكس لرفع وملء الخدود

الخدود المرفوعة والممتلئة من علامات الجمال لدى السيدات؛ إذ تعطي للوجه مظهر صحي وجذاب لذلك تسعى الكثير من السيدات للذهاب إلى عيادات التجميل واستخدام حقن البوتوكس للوصول لتلك النتيجة ويمكن للسيدات استخدام بعض الوصفات الطبيعية بديلة للبوتوكس وتجعل خدودك مثالية.

وصفات طبيعية:

الصبار: غني بفيتامين C و E بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة مرونة البشرة يمكنك تناول ملعقة صغيرة من هلام الصبار يومياً كل صباح أو تطبيقه على الوجه بانتظام.

الجلسرين وماء الورد: يساعد هذا الخليط على تنظيف البشرة وجعلها أكثر شباباً بالإضافة إلى تسمين الخدود وجعلها أكثر امتلاء، اخلط نصف ملعقة من الجلسرين مع نصف ملعقة من ماء الورد، ثم وزع الخليط على الوجه مرتين في اليوم.

التفاح: يساعد التفاح الجلد في الحفاظ على مظهر الشباب لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الكولاجين، الإيلاستين، ومضادات الأكسدة، حيث يمكنك بشر التفاح وفركه على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم اغسله بالماء.

عسل النحل: يتميز عسل النحل بخصائصه الطبيعية المرطبة للبشرة والمضادة للبكتريا التي تعمل على تحسين مظهر البشرة وتساعد على نفخ الخدود وجعلها أكثر شباباً، فيمكن خلط كميات متساوية من عسل النحل ومعجون الكيوي، ثم فرك الخليط على خديك واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشطفه بالماء الدافئ.

الحليب: غني بالماء والدهون والبروتينات التي تساعد على تسمين الخدود وجعلها أكثر شباباً وحيوية، من خلال فرك الخدود بكمية مناسبة بالحليب يومياً وتركه ليجف.

زبدة الشيا: تتميز بخصائصها الطبيعية المضادة للالتهابات، كما تمتص البشرة زبدة الشيا بسرعة لترطيبها وإصلاح أنسجة وخلايا الوجه، كما تحتوي زبدة الشيا على مكونات مفيدة للبشرة مثل الترايتيربين، توكوفيرول، الفينولات، والستيرول.

الحلبة: تحتوي الحلبة على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الجلد من التلف، كما أنه تزيد من صحة ونعومة البشرة وتزيد من امتلاء الخدود وجعلها مستديرة، يمكن مزج ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة المطحونة مع القليل من الماء حتى تحصل على معجون سميك ثم توزيع المعجون على الخدين مع التدليك بلطف واترك الخليط على الخدين لمدة 15 دقيقة ثم اشطفه جيداً بالماء.