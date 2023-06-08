تعرف على حالة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات.

وأفادت لمياء حمدين مقدمة فقرة الحالة المرورية بالبرنامج، أن هناك كثافات نسبية بداية من ميدان العتبة مرورا بشارع الجيش وصولا لشارع بورسعيد، بينما منطقة الضاهر يشغلها بعض الكثافات المتقطعة والتي تمتد حتى الشوارع المؤدية لميدان رمسيس الذي يشهد وجود كثافات مرورية تصل حتى مسجد النور بالعباسية، مشيرة إلى كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادمين من الجيزة في اتجاه منطقة وسط البلد، يأتي ذلك فضلا عن وجود كثافات أخرى بالاتجاه المعاكس.

وأضافت «حمدين»، أن نفق الأزهر يشهد تباطؤ بسيط في حركة سير السيارات في السيارات القادمة من ميدان صلاح سالم متجه للأوبرا والعكس، متابعة أن كوبري النيل بحلوان يشهد سيولة مرورية وصولا إلى مسجد الشهيد بالوقت الحالي، مشيرة إلى وجود كثافات نسبية بداية من المسجد وصولا لطريق القاهرة الوسطى.

وبالنسبة لميدان الجيزة، تابعت، أن هناك كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدء من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، يأتي ذلك علاوة على وجود كثافات بسيطة أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين بسبب أعمال التوسعة.

