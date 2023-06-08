ما هو اضطراب الإصابة بالميسوفونيا "الميزوفونيا"؟

الميسوفونيا أو الميزوفونيا هو اضطراب عصبي، تظهر أعراضه على شكل ردة فعل انفعالية سلبية تجاه سماع بعض الأصوات المهموسة، خصوصا حس الأصوات في الفم، كالمضغ، والنفس، والسعال، وغيرها من الأصوات الخفية، كصوت الكتابة على لوحة المفاتيح، وصرير القلم، فهذه الأصوات تجعل الشعر يشعر بالغضب والعصبية قد تدفعهم إلى الجنون.

ولم يعرف الأطباء أسباب اضطراب الميسوفونيا حتى الآن فقد وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة فرونتيرز أن مناطق الدماغ المسؤولة عن محفز ميسوفونيا أقل شيوعًا وهو اضطراب يتميز بنفور شديد من ضوضاء معينة، حيث تعرف الميسوفونيا أيضًا باسم متلازمة حساسية الصوت الانتقائية، وهي حالة ظهرت للضوء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، المعنى الحرفي لمصطلح ميسوفونيا هو “كراهية الصوت” وهو اضطراب تتسبب فيه ضوضاء معينة في حدوث نوبة غاضبة أو مزعجة أو عدوانية.

تسبب بعض الضوضاء "المحفزة" ردود فعل شديدة وعاطفية في كثير من الأحيان لدى الأشخاص المصابين بالميزوفونيا، الغضب أو الهروب أو حتى الغضب ردود فعل شائعة، وبعض الناس ينتقدون بعنف، وكثيرًا ما يزعم الأشخاص الذين يعانون من الميسوفونيا الأصوات الفموية، مثل تلك التي تصدر أثناء الأكل أو التنفس أو حتى المضغ، يمكن أن تثير أعراضهم.



-أعراض ميسوفونيا:

الإزعاج

الغضب

الإساءة الجسدية أو اللفظية

تجنب الأشخاص

الاشمئزاز



-أسبا الميسوفونيا:

غالبًا ما يتم الخلط بين الميسوفونيا وحالة تسمى احتداد السمع، عادة ما تكون مسببات الميسوفونيا ضوضاء هادئة وشائعة، ويبدو أن العديد منها عبارة عن عمليات جسدية وتتضمن بعض المسببات الشائعة للميسوفونيا ما يلي: "نباح الكلاب، قص الأظافر، التنصت على الأظافر، مضغ، عمليه التنفس، قعقعة الأطباق والملاعق، صفير الأنف، المضغ

الصفير، التثاؤب، العطس، البلع".



-علاج الميسوفونيا:

هناك أبحاث محدودة حول الميسوفونيا.

لا توجد العديد من العلاجات الراسخة.

يتم استخدام نهج متعدد التخصصات للعلاج بشكل متكرر حيث يجمع بين العلاج الصوتي لأخصائيي السمع وتشجيع العلاج النفسي الذي يركز على آليات التأقلم.

العلاج بالكلام هو أحد العلاجات الأخرى.

يمكن أيضًا استخدام العلاجات المستخدمة لعلاج حالات مثل طنين الأذن ومتلازمة توريت وغيرها كجزء من علاج الميسوفونيا.



-نصائح للوقاية من الميسوفونيا:

ضع سدادات أذن عندما تكون حول صوت مزعج.

استخدم سماعات الأذن في حالة الشعور بالإرهاق.

تشغيل التلفزيون أو الموسيقى لإحداث بعض الضوضاء في الخلفية.

استخدام استراتيجيات فعالة لإدارة الإجهاد.

تغيير الإعدادات لتقليل تكرار التعرض للضوضاء.

ضع إستراتيجية عندما تشعر أن ثورانًا على وشك الحدوث مثل مغادرة الغرفة أو استخدام طريقة مهدئة مثل التنفس العميق أو التخيل.

احصل على الكثير من التمارين.

لا تدع التوتر يثير المشكلة.

امنح الأولوية للنوم للتأكد من راحة عقلك.