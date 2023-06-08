سر ارتفاع درجات الحرارة في الصيف

درجات الحرارة في الصيف تختلف عن فصل الشتاء، حيث يعرف الصيف بارتفاع درجات الحرارة أكثر من فصل الشتاء ولا يعرف البعض السبب سوى أنه تغير فصول وأن هناك فصلا يتبدل مع الآخر فتتغير تلك الدرجات ولكن الأسباب تعود لأسباب طبيعية وأخرى بشرية وتبرزهم “البوابة نيوز”:

-الأسباب الطبيعية:

يعتقد معظم الناس أن السبب وراء تغيير درجات الحرارة في فصلي الشتاء والصيف هو قرب أو بعد الأرض عن الشمس، فعندما تكون الأرض قريبة من الشمس ترتفع درجة الحرارة ويكون الصيف، أما فصل الشتاء يكون عند ابتعاد الأرض فتقل أشعة الشمس التي تصل إليها وبالتالي تنخفض درجة الحرارة، وإذا كنت تعتقد هذا حقاً فإن الحقيقة ستكون صادمة بعض الشيء بالنسبة إليك، أولاً عليك معرفة أن الأرض تكون أقرب إلى الشمس في فصل الشتاء منها في فصل الصيف.

الموجات الحارة التي تمر بالبلاد أيضاً أحد أهم أسباب الحرارة الحارقة، حيث تتكون نتيجة وجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، يتسبب في ضغط الهواء و تكدسه بالقرب من سطح الأرض، فيقوم بامتصاص الحرارة التي تعكسها القشرة الأرضية ويمنع خروجها للفضاء، بالتالي ترتفع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة قد تؤدي لاندلاع الحرائق أو قد تصل لخسائر في الأرواح.

-الأسباب البشرية:

قد لا يكون هذا السبب من الأسباب المباشرة في ارتفاع الحرارة ولكنه من أهم العوامل المساعدة على تزايد متوسط درجات الحرارة من عام لآخر، نتيجة للانتشار الهائل لكل أشكال الحياة الصناعية والانحسار الملحوظ في الغابات والثروة الخضراء بشكل عام، نتج ما يسمي بظاهرة الاحتباس الحراري، بسبب الانبعاثات الكربونية والغازات السامة التي تنتجها مداخن المصانع في كل مكان، وهذه الغازات تقوم بامتصاص حرارة الشمس أثناء النهار والحرارة المنبعثة من القشرة الأرضية أثناء الليل، ثم تحبسها داخل الغلاف الجوي وتمنعها من العودة للفضاء، بالتالي ترتفع درجات الحرارة كل عام عن سابقه، فأصبحنا نرى معدلات لا يمكن تخيلها ولا يحتملها بشر.

وأدت هذه الظاهرة إلي ثقب طبقة الأوزون ودخول العديد من الأشعة شديدة الضرر بالبشرية إلى الأرض، بالتالي تغير مناخ الكرة الأرضية بشكل عام، فأصبح الشتاء أكثر دفئاً والصيف حارقاً، بينما قارب الربيع والخريف على الاختفاء كما أوشك القطب الشمالي على الذوبان وهو الأمر الذي يرعب العلماء.