اختراع لوحة شمسية شفافة لتوليد الطاقة

توليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة بعيدا عن المصادر التقليدية التي يستخدمها البشر منذ سنوات طويلة وتضر بكوكب الأرض والحياة عليه، حلم للكثير من العلماء ويعمل العلماء منذ سنوات طويلة على انتاج الطاقة بطرق غير تقليدية حتى استطاع الفيزيائيون الروس من صنع لوحة شمسية شفافة ذات كفاءة عالية حيث كانت فكرة إنشاء خلايا شمسية شفافة ضرب من الخيال.

ويتصارع العلماء الغربيون والمتخصصون المحليون حول هذه المشكلة فتتمتع الخلايا الشمسية الشفافة بميزة رئيسية على العروض الحالية ويمكن لصقها على الزجاج التقليدي حتى مما سيولد الطاقة دون المساس بالرؤية للنوافذ، ولم يحقق علماء الفيزياء في جامعة ITMO التأثير المطلوب فحسب بل قللوا أيضًا من تكلفة التكنولوجيا بشكل كبير فهذه الطريقة ستقلل بشكل كبير من استهلاك الوقود الأحفوري.

وتختلف المنهجية الروسية التي اقترحها متخصصو جامعة ITMO اختلافًا جوهريًا عن جميع التقنيات الأخرى، باستخدام السبائك لحل مشكلة الكفاءة، لكن تم حل مشكلة التصاق الخلايا بسبب السائل الأيوني الذي يغير خصائص الطبقة المعالجة والنتيجة هي خلية شمسية ذات شفافية عالية دون فقدان الكفاءة.