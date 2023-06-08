الوزير الأول فى سنغافورة يعلن عزمه خوض سباق الرئاسة

أعلن الوزير الأول فى جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، عزمه خوض سباق الرئاسة فى الانتخابات المزمع إجراؤها فى موعد أقصاه 13 سبتمبر المقبل.

وذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس، أن شانموجاراتنام أبلغ رئيس الوزراء، لى هسين لونج، بقراره، مشيرا إلى أنه يعتزم الاستقالة من حزب العمل الشعبي الحاكم.

وقد شغل شانموجاراتنام "66 عاما" منصب وزير أول منذ مايو 2019، بعد أن خدم لعدة سنوات كنائب لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التعليم، كما كان وزيرا منسقا للسياسات الاجتماعية، ومستشارا لرئيس الوزراء بشأن السياسات الاقتصادية.

ومن المقرر أن تجري سنغافورة أول انتخابات رئاسية لها منذ عام 2011، بعد أن أعلنت الرئيسة حليمة يعقوب الشهر الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.

وحليمة "68 عاما" هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولي المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر المقبل.