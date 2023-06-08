وكالة الطاقة الذرية: سنواصل تفتيش محطة زابوربجيا حتى يستقر الوضع بمحيطها

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوكالة ستواصل جولات التفتيش على محطة زابوريجيا للطاقة النووية حتى يستقر الوضع في محيطها.

وقال جروسي لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الخميس: «سيتعين علينا مواصلة التفتيش على محطة زابوريجيا النووية حتى يستقر الوضع كليا خاصة بعد تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر»، مشيرًا إلى أنه سيعود مجددًا إلى المنطقة لتقييم الوضع.

وأضاف جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُكمل تبديل مفتشيها المناوبين في محطة زابوروجيا للطاقة النووية الأسبوع المقبل، وسيعتمد الموعد المحدد لذلك على ترتيبات تجريها الوكالة مع روسيا وأوكرانيا".