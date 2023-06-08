استجابة لثورة شعبية.. 9 سنوات على تنصيب الرئيس السيسي

الخميس 08/يونيو/2023 - 12:33 م

في مثل هذا اليوم 8 يونيو من عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وذلك عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 96.91% أمام منافسه حمدين صباحي، وبذلك يمر 9 سنوات على حكم الرئيس السيسي قائد مسيرة التنمية، وقد شهدت هذه السنوات إنجازات ومشروعات قومية عديدة.

وجاء الرئيس السيسي للحكم بعد الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، حيث استجاب لمطالب الشعب بالترشح للانتخابات وألقى بيان 3 يوليو الذى حدد فيها خارطة الطريق من اجل انقاذ الوطن والحفاظ على وحدته وحارب المؤامرات الخارجية والإرهاب وعمل على تطهير سيناء من الارهاب والجماعات المتطرفة التى نمت فى عهد الإخوان المسلمين.

واستجابة للمطالب الشعبية بعد خروج الملايين من المصريين يطالبونه بالترشح للرئاسة، أعلن الرئيس السيسي في 26 مارس 2014 في بيان للشعب استقالته من منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي، وعزمه الترشح لرئاسة الجمهورية.