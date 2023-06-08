اليوم.. أوسوريو يتابع مباراة ودية لفريق الأمل بالزمالك

يتواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، اليوم الخميس، في مقر النادي الأبيض بميت عقبة لمتابعة لقاء فريق الأمل بالنادي مع فريق مركز شباب دمياط، بالمباراة الودية .

يأتي حضور أوسوريو لمباراة اليوم من أجل تصعيد العناصر المميزة من فريق الأمل للتدريب مع الفريق الأول قبل تمهيدا لمشاركتهم في المباريات حال الحاجه لخدماتهم على المستوي الفني .

كان إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، قد كشف في وقت سابق عن تكوين فريق الأمل وسيضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين من المواليد المستمرة خلال الفترة المقبلة وهم 2003 و 2004 و 2005 و 2006 .

ويقود فريق الأمل أحمد رزق مدربا ويعاونه محمد مصطفى و محمد عمر ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى ومصطفى محمود مخططا للاحمال ومصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي اداريا.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.



وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين الإثنين الماضي، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع.