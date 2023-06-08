أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 8 يونيو 2023

تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار متوقعة ليوم الخميس 8 يونيو 2023

لوساكا.. يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الـ22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

نيويورك.. يعقد بمقر مجلس الأمن بنيويورك اجتماع مهم بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري لتعزيز التعاون بين المنظمتين.

الرياض.. تُشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" والذي سيعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ بوفد برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وذلك نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

القاهرة.. انطلاق فعاليات معرض "صنع في دمياط" بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر بمشاركة 63 عارضا من صناع الأثاث بمدينة دمياط تحت شعار"دمياط في قلب القاهرة"، وذلك حتى 17 يونيو الجاري، بالتعاون مع محافظة دمياط.

القاهرة.. تنطلق بالقاهرة فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة.

القاهرة.. يصل الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز إلى القاهرة، لحضور حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي في نسختها الرابعة التي تقام منافساتها خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة داخل استاد القاهرة بمشاركة أكثر من 28 دولة.

القاهرة.. تصدر وزارة التضامن الاجتماعي تطبيقا إلكترونيا لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بكفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجيزة.. تنظم محافظة الجيزة، ولمدة يومين، معرضا لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، وذلك بنادي الصيد بالدقي.

برلين.. يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى روما لإجراء محادثات مشتركة مع رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية وتعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بروكسل.. يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ومن المتوقع أن يناقش المسئولان عوائق انضمام السويد إلى حلف الناتو، التي تتعلق برفض تركيا والمجر العضوتين بالفعل في الحلف.