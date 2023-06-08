حر ومطر ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وشهدنا ليلاً أمطار رعدية خفيفة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر "المذاع على القناة الأولى، أن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي، مضيفة أن هناك منخفض جوي خماسيني يتحرك من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، مؤكدة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 38 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد لـ 45 درجة مئوية.

وأوضحت أن الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار في أغلب محافظات الجمهورية بالإضافة إلى وجود رياح سرعتها بين 35_45 كيلو متر على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية، سوف تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتابعت أن هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم، من خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية.