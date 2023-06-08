ثقافة ملوى بالمنيا تواصل فعاليات العرض المسرحي"تمر حنة"

تواصل فرقة قصر ثقافة ملوى، العرض المسرحي" تمر حنة" تأليف إسماعيل العادلي وإخراج رأفت ميخائيل على مسرح مركز شباب ناصر بملوي، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ويستمر تقديمه حتى 12 يونيو.

العرض تأليف إسماعيل العادلي إخراج رأفت ميخائيل تصميم ديكور وملابس هلال الشرقاوي اشعار إكرام بشري وصفوت زكريا ألحان ياسر سمير غناء مارتينا رأفت و ياسر سمير موسيقي تصويريه ومؤثرات يعقوب غالي وعبدالله إسماعيل.

تدور الأحداث في إطار فنتازيا حول فكرة العدل والثورة علي الظلم من خلال تعرض بطلة العرض تمر حنة لمنعها من الغناء وقهر أهل البلد من خلال عاصي الذي يسيطر على القرية بالقوة والبلطجة وقهر الناس حتي يظهر شخصية الغريب وهي شخصية رمزية لفكرة المخلص تجوب البلاد لينشر العدل ويوقظ الضمائر ويحرك مشاعر أهالي القرية للحرية والتخلص من الظلم والقهر ليصبح العدل فكرة لا تموت حتي بعد اختفاء الغريب وتعود تمر حنة رمز النقاء والحب والخير للغناء،

العرض بطولة مرام جمال ، وماجد صفوت و هاني سيد و مصطفى فرغل ومينا إسحق و بيتر شوقي ومحمود سيد و يوسف أحمد و ربيع محمد و علياء خليل و هاله نسيم ، والرين شهدي واسماء محمد علي هايدي رستم ،و مصطفي عثمان أسامة هاني، زياد هاني، دميانه فهيم و يوسف زكي ومحمد أحمد وسلمي صلاح و شريف اشرف ومحمد رجب و عبد المسيح فهيم و عبدالله إسماعيل وخليل حسين، مصطفى خليل

العرض من إنتاج الادارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية ، ويقدم ضمن عروض فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

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