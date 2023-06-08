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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تقدم مع الشاي.. أسهل طريقة لإعداد كيك البرتقال

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
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تعد حلوى الكيك بالبرتقال، من الحلوي المفضلة لدي معظم الأسر ويفضلها الكثيرون خاصة الأطفال. 

“البوابة نيوز”، تقدم طريقة تحضيرها في المنزل، حيث يمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة.

 

المقادير

• كوبان من الدقيق
• بيضتان
• ملعقة صغيرة فانيليا
• كوب من عصير البرتقال
• 2/1 كوب من الزيت
• كوب من السكر
• 4 ملاعق صغيرة بكينج باودر
• بشر 3 حبات برتقال


طريقة التحضير
• يخفق البيض مع الفانيليا في خلاط كهربائي لمدة دقيقتين او ثلاث.
• يضاف السكر والزيت مع الاستمرار بالخفق.
• يضاف الدقيق بالتناوب مع البكينج باودر.
• يضاف عصير البرتقال ويخفق المزيج مجددا لمدة 3 دقائق.
• اخيرا يضاف بشر البرتقال.
• يدهن قالب الكيك بمقدار ملعقة طعام من الدقيق ويصب المزيج فيه ويخبز في فرن ساخن مسبقا.
• يمكن تزيين الكيك بعد ان يبرد بمربى المشمش أو البرتقال.

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