تقدم مع الشاي.. أسهل طريقة لإعداد كيك البرتقال

تعد حلوى الكيك بالبرتقال، من الحلوي المفضلة لدي معظم الأسر ويفضلها الكثيرون خاصة الأطفال.
“البوابة نيوز”، تقدم طريقة تحضيرها في المنزل، حيث يمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة.
المقادير
• كوبان من الدقيق
• بيضتان
• ملعقة صغيرة فانيليا
• كوب من عصير البرتقال
• 2/1 كوب من الزيت
• كوب من السكر
• 4 ملاعق صغيرة بكينج باودر
• بشر 3 حبات برتقال
طريقة التحضير
• يخفق البيض مع الفانيليا في خلاط كهربائي لمدة دقيقتين او ثلاث.
• يضاف السكر والزيت مع الاستمرار بالخفق.
• يضاف الدقيق بالتناوب مع البكينج باودر.
• يضاف عصير البرتقال ويخفق المزيج مجددا لمدة 3 دقائق.
• اخيرا يضاف بشر البرتقال.
• يدهن قالب الكيك بمقدار ملعقة طعام من الدقيق ويصب المزيج فيه ويخبز في فرن ساخن مسبقا.
• يمكن تزيين الكيك بعد ان يبرد بمربى المشمش أو البرتقال.