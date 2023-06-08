عمدة نوفايا كاخوفكا يعلن بدء ضخ المياه بعد الفيضانات وترميم المحطة الكهرومائية

كشف فلاديمير ليونتييف عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، التي تسيطر عليها روسيا، أن منسوب المياه بعد الفيضانات في نوفايا كاخوفكا انخفض حوالي 1.2 متر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح عمدة المدينة في تصريحات للصحفيين: "يستمر منسوب الماء في الانخفاض، ليس بالسرعة التي نرغب فيها، ولكنه وصل عشرين مترا، وربما أكثر."

كما أعلن أن ضخ المياه بعد الفيضانات جراء تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اليوم الخميس.

وتابع "بدأنا اليوم في ضخ المياه واستلمنا مولدات إضافية ومضخات بمحركات، لذا سننتقل إلى عملية الترميم".

وتم تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس الأربعاء، إثر قصف شنه الجيش الأوكراني الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".

ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يدمر، إلا أن الهجوم أدى إلى أضرار كبيرة لصمامات السد، مما تسبب في تدفق غير منظم للمياه تجاه الكثير من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.